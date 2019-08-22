Тайваньские инженеры разработали пол с надувными кубами, который позволяет осязать объекты в виртуальной реальности





Тайваньские инженеры из Национального Университета Тайваня разработали площадку для физического воспроизведения виртуальных объектов. Она состоит из воздушного компрессора и вакуумной помпы, расположенных сбоку, а также множества плиток в виде массива 5 на 6. Большинство из них пассивны, но часть из них — массив 3 на 3 плитки — представляет собой активные элементы.

За каждой из активных плиток скрывается надуваемая конструкция из трех одинаковых кубов с гранью 30 сантиметров. Каждый куб состоит из двух воздухонепроницаемых оболочек, а также жестких полимерных направляющих, часть из которых расположены по диагонали. Такое расположение позволяет при сдувании закручивать куб, благодаря чему он становится плоским и занимает мало места. Количество надуваемых блоков можно регулировать.

Устройство надувного куба.

Давление в кубах и жесткость направляющих достаточна, чтобы выдерживать человеческий вес (120 кг). Благодаря этому разработчики смогли реализовать множество интерактивных сценариев в виртуальной реальности. К примеру, они показали, как к пользователю прибегает виртуальный динозавр, кубы перед ним надуваются, он садится на них, после чего виртуальный персонаж начинает движение. Стоит отметить, что процесс надувания и сдувания блоков занимает около двух минут, причем, поскольку кубы поддерживают свою жесткость благодаря давлению, во время этих процессов на них нельзя садиться.

Примеры использования решения.

Помимо имитации статичных объектов, система также позволяет имитировать динамические. Например, периодически надувая и сдувая куб площадка может имитировать дыхание животного.

Примеры использования решения.

Тайваньские инженеры указывают на несовершенность разработанной ими системы: в частности, в будущем они планируют ускорить процесс надувания кубов и разработать блоки разных форм и размеров. Конкретных сроков коммерциализации решения не называется, однако специалисты убеждены, что предложенная ими технология достаточно перспективна.

Источник: N+1