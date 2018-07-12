Техподдержка Huawei случайно раскрыла кодовое обозначение операционной системы Android P «Pistachio»

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Слухи о том, что новая версия операционной системы Android P получит имя собственное Pistachio / «Фисташка» начали ходить еще до официального анонса и появления первой бета-версии этой ОС. Теперь же название подтверждено практически официально техподдержкой Huawei.

Один из пользователей уточнил в чате, когда смартфоны Huawei P9 Lite Mini (Y6 Pro) и Huawei P9 Lite (2017) получат обновление EMUI 8.0 на основе Android 8.0 Oreo. И в ходе разговора работник поддержки, по всей видимости случайно, упоминает Android Pistachio:

Отметим, что это не первый раз, когда в сети всплывает название Android P «Pistachio» — в феврале Bloomberg рассказал, что полное название следующей версии мобильной операционной системы будет звучать как Android Pistachio Ice Cream.

Именно этот вариант имеет больше шансов быть финальным вариантом, так как Pistachio — это орех, а Pistachio Ice Cream — десерт, что более точно укладывается в линейку обозначений: Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo.

Источник: Gizmochina