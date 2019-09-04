«Тем временем в Австралии»: австралийский изобретатель отправился на рыбалку на БПЛА





Инженеры из австралийского магазина дронов UAV Me спроектировали беспилотник, который может поднять в воздух привязанный к нему стул, на котором сидит человек. Один из изобретателей, австралиец Сэм Форман, при помощи новоявленного устройства решил порыбачить: мультикоптер держал его на высоте нескольких метров над водой.

Подробностей о новом дроне не так много: по словам самих разработчиков, это мультикоптер с двенадцатью 70-сантиметровыми винтами, соединенными попарно. Максимальная грузоподъемность 30-килограммового беспилотника составляет 110 кг (для сравнения, масса Сэма Формана — 78 кг), он может находиться в воздухе 8 минут. На то, чтобы создать БПЛА, у инженеров ушло два года, совокупная стоимость проекта — 20 тысяч австралийских долларов ($13 500).

Man carrying drone fishing Meanwhile in AustraliaDRONE FISHING WITH A DIFFERNCE!!! Опубліковано UAV Me Понеділок, 19 серпня 2019 р.

По имеющейся информации, на время «аэрорыбалки» пульт управления беспилотником находился у другого инженера, находящегося на берегу среди зрителей.

Несмотря на то, что беспилотники в Австралии используются повсеместно, в стране существует ряд законов, по которым Управление по безопасности гражданской авиации (SAFA) контролирует их использование, и даже специальное приложение, которое позволяет оценить безопасность использования коптера в конкретном месте. Пока что неясно, нарушили ли UAV Me какие-либо законы (дрон, к примеру, не летал над людным местом и находился на безопасном расстоянии от берега, а поблизости не было аэропорта), но ведомство пообещало изучить ситуацию и при необходимости принять меры, например, «осовременив правила».

«Поступок энтузиастов неразумен, поскольку много чего могло пойти не так, кто-то мог пострадать. Нам понадобится некоторое время, чтобы собрать как можно больше информации, проанализировать ее и понять, что делать», — заявили в SAFA.

Напоследок отметим, что нарушение австралийских правил использования БПЛА предусматривает штраф в размере $10 000.

Источник: N+1