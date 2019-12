Tesla доставила покупателю первую Model 3 китайской сборки

Менее года назад Tesla начала строительство Gigafactory в Шанхае — и теперь в ходе торжественной церемонии на уже вовсю работающем заводе передала первый седан Model 3 китайской сборки покупателю. Вот как это выглядело:

This literally just happened in China!! So freakin awesome!!! @Tesla dominating!!! Doesn’t look like a swamp to me. IN LESS THAN A YEAR! Let’s goooooooo!!! @elonmusk pic.twitter.com/kgdCsBnaj0 — Chad Mortensen (@mortchad) December 30, 2019

What a touching moment. pic.twitter.com/DlQn4wyW1j — Tesla China (@teslacn) December 30, 2019

Как уточняет официальный Twitter-аккаунт Tesla China, первые 15 собранных в Шанхае серийных автомобилей получат купившие их работники компании.

Tesla will deliver the first China-made Model 3 at Gigafactory 3 plant in Shanghai TODAY. The 15 customers who are slated to get their Model 3s first are Tesla employees. pic.twitter.com/bOTeR8wjUL — Tesla China (@teslacn) December 30, 2019

Впрочем, вряд ли они будут единственными счастливчиками, которые получат свои машины к Новому году. На видео, опубликованном в официальном канале китайской Gigafactory в TikTok, видно, что по территории завода уже перевозят десятки, если не сотни готовых седанов.

На прошлой неделе в Шанхае также заработала первая станция зарядки Supercharger.

Tesla China's first V3 Supercharger station is officially open to public, located at Jinqiao, Shanghai. pic.twitter.com/rg6xLCT4HV — Tesla China (@teslacn) December 27, 2019

Старт производства в КНР открывает для электромобильной компании Илона Маска беспрепятственный доступ к главному мировому рынку электрокаров, указывает TechCrunch. Так, китайские Tesla, в отличие от своих завезенных «собратьев», не подпадают под пошлину в размере 10%, введенную китайским правительством на импортные авто, а кроме того, покупатели произведенных в Китае электромобилей могут рассчитывать на налоговый вычет в размере до $3600, что в совокупности делает Model 3 серьезным конкурентом для местных производителей.

Объем производства китайской Gigafactory пока не называется. Ранее Tesla рассчитывала, что до конца года в Шанхае будут собирать по 1000 электрокаров в неделю, а в 2020, после масштабирования производства, — по 3000 авто, однако после получения нового кредита эти планы могут быть пересмотрены в сторону увеличения продуктивности фабрики, предполагает TechCrunch.

