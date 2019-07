Tesla продемонстрировала возможности систем безопасности своего фирменного автопилота

Компания Tesla разместила в Twitter несколько видеороликов, призванных продемонстрировать практическую эффективность работы систем безопасности своего фирменного автопилота, способных предотвратить ДТП и сохранить жизнь водителю и пешеходам на дороге.

Как сообщается, видео были записаны при помощи функции TeslaCam, которая в моменты активации систем автопилотирования начинает фиксировать происходящее посредством установленных на электрокаре камер.

Отметим, что опубликованные записи претворяет напоминание о том, что Model 3 намедни получила высший балл в категории Safety Assist в ходе тестов по методике EuroNCAP — что стало самым высоким показателем среди всех прошедших испытания автомобилей.

Tesla engineers leverage the data and capabilities of Autopilot to make accident-avoidance a reality. Here’s a look at the features that helped us earn the highest score yet in @euroNCAP ’s Safety Assist category:

В первых двух видео Tesla показала, как работает система слежения за разметкой — Emergency Lane Departure Avoidance.

Emergency Lane Departure Avoidance applies corrective steering if it detects the driver is drifting into another lane with oncoming traffic: pic.twitter.com/aVuO8bx2pB

Как указывает Elесtrek, в обоих показанных случаях автопилот активирован не был, но Emergency Lane Departure Avoidance — часть этого пакета и работает постоянно.

It can also prevent a car from drifting towards a cliff by automatically guiding the car back into its lane: pic.twitter.com/C7MAqj4pJs

Еще два видео иллюстрируют работу системы экстренной остановки: электрокар аккуратно и быстро оттормаживается перед выскочившим на дорогу пешеходом и выехавшим на встречную полосу скутером.

Our next generation automatic emergency breaking system can even stop a car from hitting a pedestrian: pic.twitter.com/6B2wuEpGNn

All drivers need to pay attention and no car can prevent all accidents, but these features help make driving safer every day.

So seriously, if you’re getting a car, why get anything else?

— Tesla (@Tesla) 4 июля 2019 г.