The Outer Worlds наконец доберется до Switch 5 июня

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Разработчики из студии Obsidian определились с новой датой выхода The Outer Worlds на Nintendo Switch: экшн-RPG выйдет на гибридной консоли 5 июня. Релиз состоится как в «цифре», так и на картриджах. Стоимость копии составит $60.

Также игроделы рассказали о том, что в день релиза Switch-версия получит патч первого дня весом около 6 ГБ, который в числе прочего «оптимизирует геймплей» и добавит текстуры высокого разрешения.

Напомним, что Obsidian изначально планировала выпустить The Outer Worlds на Nintendo Switch 6 марта 2020 года, но в начале февраля отложила релиз из-за пандемии Covid-19.

Источник: DTF