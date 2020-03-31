The Outer Worlds наконец доберется до Switch 5 июня
Разработчики из студии Obsidian определились с новой датой выхода The Outer Worlds на Nintendo Switch: экшн-RPG выйдет на гибридной консоли 5 июня. Релиз состоится как в «цифре», так и на картриджах. Стоимость копии составит $60.
Также игроделы рассказали о том, что в день релиза Switch-версия получит патч первого дня весом около 6 ГБ, который в числе прочего «оптимизирует геймплей» и добавит текстуры высокого разрешения.
Напомним, что Obsidian изначально планировала выпустить The Outer Worlds на Nintendo Switch 6 марта 2020 года, но в начале февраля отложила релиз из-за пандемии Covid-19.
Источник: DTF