TikTok пожертвует $10 млн на борьбу с коронавирусом





Видеохостинг для создания коротких видео TikTok выделяет $10 млн на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19. По сообщению сервиса, эти средства будут переданы в фонд Всемирной организации здравоохранения Solidarity Response Fund, который финансирует усилия по обеспечению всем необходимым медработников, имеющих дело с пациентами, подхватившими новый коронавирус, информированию населения о пандемии, а также разработке вакцины от недуга.

«Наряду со многими большими компаниями и отдельными людьми мы стремимся внести свой маленький вклад в это важное дело», — говорится в заявлении TikTok.

В ВОЗ поприветствовали решение видеохостинга, подчеркнув, что побороть пандемию можно лишь совместными усилиями всех людей и всех компаний в мире.

Помимо этого, в TikTok рассказали и о других своих действиях, направленных на то, чтобы помочь человечеству в борьбе с пандемией. Так, ранее сервис провел ряд прямых видеотрансляций с экспертами ВОЗ, в ходе которых пользователи из более чем 70 стран мира имели возможность задать специалистам свои вопросы и получить достоверную информацию о Covid-19, запустил внутри своего приложения страничку с достоверными сведениями о коронавирусе и мерах защиты от него, а также начал помечать специальным значком посвященные коронавирусу видеоролики от проверенных источников. Кроме того, TikTok «продолжит помогать нуждающимся сообществам по всему миру в их борьбе с пандемией, в частности, закупать для них необходимые товары медицинского назначения, такие как медицинские маски для медработников, а также обеспечивать едой студентов, учителей и семьи, которые пострадали от закрытия учебных заведений», заявили представители сервиса.

Источник: TikTok