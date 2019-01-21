Тим Кук призвал бороться с теневыми брокерами, которые тайно распоряжаются пользовательскими данными

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Глава Apple Тим Кук опубликовал в журнале Time открытое письмо с призывом остановить теневой бизнес по торговле персональными данными.

«Скажем прямо — вы никогда на это не подписывались. У каждого должна быть возможность сказать: «Минуточку, вообще-то вы торгуете информацией обо мне и я не давал на это согласия», — заявил Кук.

Он отметил, что зачастую нарушение приватности остается незамеченным. К примеру, когда потребители покупают что-то онлайн, некоторые интернет-магазины продают или передают информацию о них неизвестным сторонним компаниям — дата-брокерам. Те в свою очередь «упаковывают» данные и перепродают их. Но сами пользователи об этом даже не подозревают.

Так персональные сведения втайне попадают на теневой рынок, который никем не регулируется. Ни у государства, ни у пользователей нет рычагов влияния, а значит, и возможности остановить теневую деятельность.

Как считает глава Apple, отрасль давно пора взять под контроль. Он предлагает правительству США на федеральном уровне ограничить деятельность дата-брокеров, создав единый открытый информационный реестр, в котором будут обязаны зарегистрироваться все «продавцы данных». Предполагается, что посредством платформы каждый пользователь сможет узнать, кто и как использует его персональную информацию.

При этом у потребителя должно быть право в любой момент изменить, ограничить либо раз и навсегда удалить сведения о себе без какой-либо дополнительной платы.

«Мы все заслужили контроль над нашими цифровыми жизнями, — подчеркивает Кук. — Технологии могут изменить мир к лучшему, однако реализовать их потенциал на полную не удастся, если люди не будут им доверять».

Напоследок отметим, что по мнению главы Apple, каждый интернет-пользователь должен иметь право:

Минимизировать сбор данных о себе со стороны компаний;

Знать, какие персональные данные собирает тот или иной сайт и почему.

Получить доступ к собранным данным о себе, редактировать и удалять эту информацию по своему усмотрению.

На безопасное хранение персональных данных.

«Нужно положить конец безответственности корпораций, из года в год накапливающих огромное количество данных о пользователях, бессчетным утечкам конфиденциальных сведений и невозможности контролировать свою цифровую жизнь. Настало время отстоять право на приватность», — подытожил Кук.

Источник: hightech.plus