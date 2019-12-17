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Тимон Смектала, ведущий геймдизайнер польской студии Techland: «Игровым мирам нужно становиться не больше, а проработаннее»

Тимон Смектала, ведущий геймдизайнер польской студии Techland: «Игровым мирам нужно становиться не больше, а проработаннее»

Тимон Смектала, ведущий геймдизайнер польской студии Techland: «Игровым мирам нужно становиться не больше, а проработаннее»


Тимон Смектала, ведущий геймдизайнер польской студии Techland, выступающий креативным директором сиквела нашумевшего экшн-хоррора на выживание с открытым миром Dying Light, в разговоре с журналистом издания Xbox: The Official Magazine поведал о своем видении игровых миров будущего. По мнению игродела, с приходом новых технологий, в частности, следующего поколения консолей, они не станут масштабнее.

Спектала уверен, что вместо размеров авторы будут уделять больше внимания проработке. Также он отметил, что создать чрезвычайно большой мир не проблема и сейчас.

«Я не думаю, что миры в играх станут больше. Скорее, изменится в лучшую сторону правдоподобность окружения. И я не думаю, что людям нужны еще более обширные игровые миры, им нужны миры лучшего качества, обеспечивающие более сильное погружение.

Cоздавать огромные миры не так уж и сложно и на нынешнем поколении. Для этого достаточно реализовать подгрузку территорий в реальном времени, которая позволит сохранить производительность на прежнем уровне.

Что действительно влияет на производительность — так это количество NPC вокруг, их вариативность и сложность поведения, а также набор анимаций. Именно эти аспекты и подвергнутся улучшению с приходом следующего поколения консолей», — указывает Смектала.

Techland, по словам геймдизайнера, останется верна себе и продолжит делать игры, подобные Dying Light 2.

«Следующее поколение консолей позволит нам зайти дальше в направлении проработанности открытого игрового мира. Это основное видение нашей студии: мы хотим создавать игры от первого лица с открытым миром с правдоподобной графикой и эффектом погружения, чтобы игрокам казалось, будто они действительно находятся там», — подчеркнул игродел.

Впрочем, с приходом следующего поколения наверняка найдутся и те, кто захочет использовать новые возможности для создания масштабных миров, среди них — Брендан Грин, создатель PUBG, заявивший о желании разработать в будущем проект, игровой мир которого будет иметь протяженность «на сотни километров» и вмещать «тысячи людей» на одной карте.

Dying Light 2 выйдет весной 2020 года на PC, PlayStation 4 and Xbox One.

Источник: DTF

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