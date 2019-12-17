Тимон Смектала, ведущий геймдизайнер польской студии Techland: «Игровым мирам нужно становиться не больше, а проработаннее»

«Я не думаю, что миры в играх станут больше. Скорее, изменится в лучшую сторону правдоподобность окружения. И я не думаю, что людям нужны еще более обширные игровые миры, им нужны миры лучшего качества, обеспечивающие более сильное погружение.

Cоздавать огромные миры не так уж и сложно и на нынешнем поколении. Для этого достаточно реализовать подгрузку территорий в реальном времени, которая позволит сохранить производительность на прежнем уровне.

Что действительно влияет на производительность — так это количество NPC вокруг, их вариативность и сложность поведения, а также набор анимаций. Именно эти аспекты и подвергнутся улучшению с приходом следующего поколения консолей», — указывает Смектала.