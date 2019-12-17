Тимон Смектала, ведущий геймдизайнер польской студии Techland: «Игровым мирам нужно становиться не больше, а проработаннее»
Тимон Смектала, ведущий геймдизайнер польской студии Techland, выступающий креативным директором сиквела нашумевшего экшн-хоррора на выживание с открытым миром Dying Light, в разговоре с журналистом издания Xbox: The Official Magazine поведал о своем видении игровых миров будущего. По мнению игродела, с приходом новых технологий, в частности, следующего поколения консолей, они не станут масштабнее.
Спектала уверен, что вместо размеров авторы будут уделять больше внимания проработке. Также он отметил, что создать чрезвычайно большой мир не проблема и сейчас.
Techland, по словам геймдизайнера, останется верна себе и продолжит делать игры, подобные Dying Light 2.
Впрочем, с приходом следующего поколения наверняка найдутся и те, кто захочет использовать новые возможности для создания масштабных миров, среди них — Брендан Грин, создатель PUBG, заявивший о желании разработать в будущем проект, игровой мир которого будет иметь протяженность «на сотни километров» и вмещать «тысячи людей» на одной карте.
Dying Light 2 выйдет весной 2020 года на PC, PlayStation 4 and Xbox One.
Источник: DTF