Третий сезон сериала Mindhunter / «Охотник за разумом» отложили на неопределенный срок из-за занятости шоураннера Дэвида Финчера

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Сервис Netflix официально сообщил, что выход третьего сезона криминального сериала Mindhunter / «Охотник за разумом» откладывается не неопределенный период из-за занятости режиссера и исполнительного продюсера шоу Дэвида Финчера. При этом актеров сериала также освободили от контрактных обязательств, позволив подыскивать новую работу на период вынужденного простоя.

«В данный момент Дэвид Финчер сфокусирован на режиссуре полнометражного фильма Mank / «Манк» и продюсировании второго сезона анимационного альманаха Love, Death and Robots / «Любовь, смерть и роботы» (оба проекта — для Netflix). При благоприятном стечении обстоятельств он сможет вернуться к проекту Mindhunter / «Охотник за разумом» в будущем, но при этом с нашей стороны было бы нечестно удерживать актеров от поиска другой работы» — отметил представитель Netflix.

Фильм Mank / «Манк» станет первым режиссерским проектом Дэвида Финчера после драмы Gone Girl / «Исчезнувшая» 2014 года. Новая картина расскажет о сценаристе Германе Манкевиче, создавшим совместно с Орсоном Уэллсом сценарий одного из лучших голливудских фильмов «Гражданин Кейн» (1941). В главной роли должен был сняться Кевин Спейси, однако после громкого скандала его заменил Гэри Олдмен.

Отметим, что участие в двух сезонах сериала Mindhunter / «Охотник за разумом» наверняка положительно повлияло на карьеры занятых в проекте актеров. Исполнитель роли главного героя Холдена Форда Джонатан Грофф уже приписан к «Матрице 4», также вряд ли будут проблемы в поиске ролей у Холта Маккэллани (Билл Тенч), Анны Торв (Венди Карр) и др.

Источник: EW