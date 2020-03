Третий сезон «Затерянных в космосе» выйдет в 2021 году и станет последним

Netflix официально объявил о продлении одного из самых дорогостоящих в буквальном смысле проектов. Речь о фантастическом сериале Lost in Space / «Затерянные в космосе» — третий сезон семейной космической одиссеи вернется на экраны когда-то в 2021 году (точная дата премьеры пока не называется) и станет последним.

Напомним, речь о перезапуске одноименного сериала 1965 года и одном из самых дорогих проектов Netflix (вот наша рецензия). Первый сезон Lost in Space из десяти эпизодов вышел 13 апреля 2018 года. И хотя перезапуск получил смешанные отзывы критиков и зрителей — рейтинг на Rotten Tomatoes соответственно 69% и 73% — многим творение Зака Эстрина, работавшего в том числе над «Побегом», понравилось. Второй сезон «Затерянных в космосе» из 10 эпизодов вышел в декабре 2019 года и в целом был принят лучше как критиками, так и зрителями — рейтинг на Rotten Tomatoes соответственно 83% и 85%.

Шоураннер Зак Эстрин особо подчеркнул, что шоу изначально было рассчитано на три сезона. Что интересно, столько же шел оригинальный сериал.

More #LostinSpace is coming. The third and final season arrives in 2021 on Netflix. pic.twitter.com/tZw1r5ZOCR

— Lost In Space on Netflix (@lostinspacetv) March 9, 2020