У Дева Пателя горит голова в дебютном трейлере мрачного фэнтезийного фильма The Green Knight





Кинокомпания А24 представила дебютный трейлер фильма The Green Knight от режиссера Дэвида Лоури («Пит и его дракон», «Старик с пистолетом», «История призрака»). Грядущая картина представляет собой мрачную фэнтезийную историю по мотивам классической поэмы неизвестного автора XIV века «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь».

По сюжету легенды, на которой основан фильм, во время празднования Нового года ко двору короля Артура прибывает таинственный Зеленый рыцарь. Он предлагает нанести ему удар топором, но предупреждает, что вернется ровно через год и один день, чтобы ответить на него. Вызов странника принимает сэр Гавейн, племянник короля Артура и самый молодой из его рыцарей, который сносит гостю голову с плеч — однако тот подхватывает отрубленную часть тела и как ни в чем не бывало приделывает ее обратно, после чего напоминает, что придет через год. Теперь Гавейну предстоит придумать, как выйти живым из этой передряги.