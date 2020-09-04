У Роберта Паттинсона диагностировали коронавирус, начавшиеся в Лондоне съемки нового «Бэтмена» снова остановлены

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Всего две недели назад студия Warner Bros. приняла решение о возобновлении съемок блокбастера «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Процесс должен был стартовать в начале сентября в студийном комплексе Warner Bros. Studios Leavesden в графстве Хартфордшир, Англия.

Однако буквально через пару дней после начала студия выпустила релиз о том, что у одного из членов съемочной группы выявили коронавирус COVID-19. И еще чуть позже источники подтвердили, что речь идет об исполнителе титульной роли Роберте Паттинсоне.

«Член съемочной группы «Бэтмена» получил положительный результат на COVID-19 и будет изолирован в соответствии с установленными протоколами. Съемки временно приостановлены» — отметил представитель Warner Bros.

Длительность перерыва будет зависеть не только от состояния Роберта Паттинсона и условий карантина, но и от того, успел ли он заразить других ключевых членов группы.

Ранее сообщалось, что команде фильма необходимо еще порядка трех месяцев на съемки всех необходимых сцен, так что студия рассчитывала завершить съемочный процесс до конца текущего года. Теперь практически наверняка срок будет сдвинут на следующий год, что в свою очередь может повлечь перенос кинотеатральной премьеры, в данный момент назначенной на 1 октября 2021 года.

Отметим, что съемки картины начались еще зимой текущего года и продолжались около семи недель до тех пор, пока в марте их пришлось прервать из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусом. В рамках мероприятия DC FanDome фанатам продемонстрировали первый тизер-трейлер The Batman / «Бэтмен» на основе уже отснятого материала.

Перезапуск франшизы «Бэтмен» поручили Мэтту Ривзу, который написал сценарий, а также выступает в роли режиссера и продюсера. Вместо Бена Аффлека на титульную роль утвердили Роберта Паттинсона («Сумерки»), который подписал контракт сразу на три фильма. Помимо этого актера в фильме снимутся Джеффри Райт (Джеймс Гордон), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррелл (Пингвин), Энди Серкис (Альфред Пенниуорт) и Джон Туртурро (Кармайн Фальконе).

Источник: Variety