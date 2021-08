У SpaceX есть пятнадцать готовых к запускам первых ступеней Falcon 9 [Инфографика]

29 августа SpaceX после двухмесячного перерыва провела очередной запуск Falcon 9 — ракета-носитель успешно вывела на орбиту грузовик Dragon C208.2 с 23-й миссией снабжения МКС (он должен автоматически пристыковаться к МКС 30 августа в 17:30 по Киеву).

Это уже третья по счету миссия снабжения в рамках второй фазы контракта CRS с грузовой модификацией корабля Dragon 2. На борту грузовика, который, к слову, полетел уже во второй раз, — около 2200 кг полезного груза (материалы для научных исследований, оборудование и провизия). Также в рамках миссии SpaceX повторно использовала первую ступень с номенклатурным номером B1061, которая до этого трижды летала в космос (ранее она использовалась в пилотируемых миссиях Crew-1 и Crew-2, а также выводила на орбиту 7-тонный телекоммуникационный спутник SXM-8). Первая ступень успешно выполнила свою работу и вернулась — впервые для посадки использовалась новая (полностью автономная) плавучая платформа A Shortfall of Gravitas (мы подробно рассказывали о ней здесь).

В этой же заметке решили обратить внимание на весьма примечательный факт — по состоянию на 29 августа 2021 года в распоряжении неоспоримого мирового лидера SpaceX находилось 15 (!) первых ступеней Falcon 9, полностью готовых к новым запускам. Инфографику опубликовал в Twitter энтузиаст космоса rykllan.

#SpaceX 's #Falcon9 & #FalconHeavy flightworthy boosters as of August 29, 2021 pic.twitter.com/lYpOybQpro

В первом полугодии 2021 года SpaceX выполнила 20 миссий, установив для себя новый рекорд по числу запусков ракет за первую половину календарного года.

Одно их главных отличий ракет SpaceX — их многоразовое использование для снижения стоимости вывода грузов в космос. У ракет семейства Falcon повторно используются первая ступень и головной обтекатель. После запуска уже по отработанной технологии реактивной посадки компания сажает первые ступени ракеты Falcon 9 на космодром или морскую платформу (если топлива не хватает для возвращения на одну из стационарных посадочных площадок на земле), чтобы затем запустить ее снова в составе новой ракеты. С того самого исторического запуска 31 марта 2017 года, когда SpaceX впервые запустила Falcon 9 с восстановленной первой ступенью, компания Илона Маска уже 90 раз (из 101 попыток) успешно возвращала первые ступени. Из них 67 — посадки на воду. В 2018 году SpaceX начала использовать новое поколение ракеты Falcon 9 Block 5 с дополнительными оптимизациями для многоразового использования (10 раз с минимальным межполетным обслуживанием и до 100 раз — с частичной заменой деталей), и в мае 2021 года достигла символической вехи в многоразовом использовании первых ступеней, запустив и посадив одну и ту же ступень в десятый раз.

Еще одна цель SpaceX — сократить интервал между запусками Falcon 9 до суток. Сейчас рекорд составляет 27 дней. Еще в 2017 году Маск заявил о намерении запустить одну и ту же первую ступень Falcon 9 дважды за сутки, а спустя год заявил, что это случится не позже 2019 года. Возможно, SpaceX сможет достичь этой цели в этом году.

В мае 2018 года Илон Маск заявлял, что SpaceX выпустит 30-40 первых ступеней Falcon 9 для ~300 запусков в течение 5 лет, после чего перейдет на использование Super Heavy — первая ступень корабля Starship. Эти перспективные сверхтяжелые ракету и корабль SpaceX разрабатывает с 2016 года на замену текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon.

К слову, сегодня глава SpaceX подтвердил намерение опробовать для 70-метровой Super Heavy новый способ посадки — если помните, еще в конце 2020-го Илон Маск рассказал об оригинальной идее отказаться от посадочных опор и ловить Super Heavy в воздухе стрелой пусковой башни. Отвечая на один из вопросов, Маск уточнил, что рассчитывает впервые попытаться поймать таким способом (он провел аналогию с механическими палочками для еды) будущий прототип Booster 5.

SpaceX will try to catch largest ever flying object with robot chopsticks.

Success is not guaranteed, but excitement is!https://t.co/75yMgIWOwE

— Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2021