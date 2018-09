Uber представила новый фирменный стиль

Компания Uber обновила логотип и представила новый фирменный стиль, который включает измененную иконку приложения и собственный шрифт Uber Move.

«Мы рады представить новый, упрощенный логотип для приложения Uber, вернувший символ U, который легко узнаваем в 660 городах нашего присутствия», — говорится в заявлении компании.

По мнению дизайнеров, изгибы на буквах нового логотипа должны напоминать пользователям изгибы дорог, а пространство между заглавной U и cтрочной b — разделительную полосу.

Помимо этого, Uber также продемонстрировала новую иконку приложения, представляющую собой логотип сервиса на черном фоне. По словам директора по развитию бренда Uber Питера Маркатоса, прошлые иконки не ассоциировались с Uber ни у водителей, ни у пассажиров.

«Поскольку мы выходим на новые для себя рынки, нам очень важно, чтобы люди, садясь в машину или арендуя самокат, понимали, что это продукт Uber. С нашим нынешним стилем мы этого не добились. Нет смысла вкладывать усилия во что-то, что непонятно людям», — заявил Маркатос.

Что касается собственного шрифта Uber Move, то, работая над ним, компания опиралась на существующие варианты без засечек, популярные в сфере транспорта: например, Johnston, который используется в лондонском метро, и Highway Gothic, который используется на американских дорожных знаках. До этого Uber использовала шрифт Clan Pro, за который отчисляла лицензионные платежи.

Предположительно, пользователи Uber получат обновленное приложение с новым логотипом в течение недели, заменить иконку планируется немногим позже.

Напоследок отметим, что обновление дизайна повлекло за собой разработку новой миссии компании. Так, на смену формулировке Make transportation as reliable as running water, everywhere, for everyone («Сделаем перевозки такими же доступными, как вода, везде и для всех») пришел слоган We ignite opportunity by setting the world in motion («Создаем возможности, приводя весь мир в движение»).

Источник: VC, AdWeek