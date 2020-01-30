Ubisoft представил Might & Magic: Chess Royale — автошахматы с боями в реальном времени на 100 игроков для смартфонов и ПК

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Геймстудия Ubisoft представила бесплатную игру Might & Magic: Chess Royale / «Меч и Магия: Chess Royale», представляющую собой автошахматы с боями в реальном времени на 100 игроков в фэнтезийной вселенной Might & Magic. Играть можно на смартфонах под управлением iOS и Android или же на ПК с помощью Uplay, партия занимает порядка 10 минут.

Игра призвана конкурировать с такими проектами, как Dota Underground (Dota Auto Chess) от Valve и Teamfight Tactics от Riot Games. При этом новинка ориентирована на фанатов Might & Magic, которым хорошо знакомы герои данной вселенной.

Основная задача игрока — определить выигрышную стратегию, используя верное сочетание бойцов и героев, каждый из которых обладает уникальными способностями и состоит в определенной фракции. Геймплей оптимизирован для динамичных боев, так что партия в Might & Magic: Chess Royale не займет много времени.





Загрузить Might & Magic: Chess Royale можно по следующим ссылкам: iOS-версия, Android-версия, ПК-версия.

Источник: Phonearena