Ubisoft совместно с сервисом Amazon Audible запустит подкаст-аудиоспектакль по Assassin’s Creed

Компания Ubisoft анонсировала многосерийный аудиоспектакль по Assassin’s Creed в формате подкаста.

Как сообщает TNW, действие подкаста под названием Assassin’s Creed Gold развернется в двух временных отрезках — в наши дни и в Великобритании конца XVII века. По сюжету, достаточно типичному для франшизы, живущая в современном мире девушка-мошенница Алия Кан влезает в долги и, чтобы расплатиться с загадочным Гэвином Бэнксом, соглашается погрузиться в воспоминания своего предка — слепого ассасина Омара Халида.