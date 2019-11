Ubisoft совместно с сервисом Amazon Audible запустит подкаст-аудиоспектакль по Assassin’s Creed

Как сообщает TNW, действие подкаста под названием Assassin’s Creed Gold развернется в двух временных отрезках — в наши дни и в Великобритании конца XVII века. По сюжету, достаточно типичному для франшизы, живущая в современном мире девушка-мошенница Алия Кан влезает в долги и, чтобы расплатиться с загадочным Гэвином Бэнксом, соглашается погрузиться в воспоминания своего предка — слепого ассасина Омара Халида.

The battle between Assassin and Templar continues ⚔

Don't miss @assassinscreed Gold, an-all new audio adventure coming to @audible_com from February 27 🎧📖 pic.twitter.com/zNR3R2e8ld

— Ubisoft (@Ubisoft) November 18, 2019