Ubisoft совместно с сервисом Amazon Audible запустит подкаст-аудиоспектакль по Assassin’s Creed
Компания Ubisoft анонсировала многосерийный аудиоспектакль по Assassin’s Creed в формате подкаста.
Как сообщает TNW, действие подкаста под названием Assassin’s Creed Gold развернется в двух временных отрезках — в наши дни и в Великобритании конца XVII века. По сюжету, достаточно типичному для франшизы, живущая в современном мире девушка-мошенница Алия Кан влезает в долги и, чтобы расплатиться с загадочным Гэвином Бэнксом, соглашается погрузиться в воспоминания своего предка — слепого ассасина Омара Халида.
The battle between Assassin and Templar continues ⚔
Don't miss @assassinscreed Gold, an-all new audio adventure coming to @audible_com from February 27 🎧📖 pic.twitter.com/zNR3R2e8ld
— Ubisoft (@Ubisoft) November 18, 2019
Авторы обещают, что в событиях Gold будут участвовать известные личности, в том числе Исаак Ньютон, а также персонажи из разных игр серии.
Роли в аудиопостановке озвучат Риз Ахмед, Энтони Хэд, Тамара Лоуренс, а также Дэнни Уоллес, сыгравший Шона Гастингса в нескольких частях Assassin’s Creed. Сценарий подкаста написал Энтони дель Кол, автор комикса «Испытание огнем» по франшизе от Ubisoft.
«Как компания, специализирующаяся на развлечениях, мы всегда ищем новые способы вовлечь игроков в наши виртуальные миры. Мы считаем, что Assassin’s Creed Gold предложит отличную возможность для наших поклонников погрузиться в историю, написанную в лучших традициях франшизы», — отмечает Аймар Aymar Azaizia, глава мультимедийного подразделения Ubisoft.
Подкаст начнет выходить с 27 февраля 2020 года и будет эксклюзивом сервиса Amazon Audible.
«Франшиза Assassin’s Creed установила высочайшие стандарты в индустрии видеоигр. Известная своей исторической аутентичностью, продуманным миром, проработанными персонажами и глубоким повествованием, вселенная AC как нельзя лучше подходит для формата аудиоспектакля», — указывает Стив Карси, глава Audible, заведующий эксклюзивным контентом.
Источник: DTF