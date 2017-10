Ученые объяснили, почему увеличение максимального количества символов в одном сообщении в Twitter — это плохо

27 сентября в Twitter свершилась настоящая революция. Сервис микроблогов в тестовом режиме увеличил привычное количество символов вдвое — со 140 до 280. Нововведение пока находится в тестовом режиме и доступно части пользователей, но можно не сомневаться, что уже в ближайшем будущем оно станет доступно всем пользователям социальной сети.

Представители Twitter уже объяснили, зачем потребовалось увеличить количество знаков. Вкратце их позицию можно объяснить так: людям мало букв и они не могут выразить себя в том формате, который есть сейчас.

«Мы хотим, чтобы каждый человек в мире мог с легкостью найти себя в Twitter, поэтому мы делаем кое-что новое: мы собираемся опробовать более длинный формат в 280 символов в языках, которые поддерживают эту кодировку», — говорится в официальном блоге компании.

Основатель сети Джек Дорси не преминул лично прокомментировать обновление. По его словам, это «маленькое изменение, но большой шаг», который решит «серьезную проблему людей, пытающихся твитить».

Реакция пользователей на нововведение оказалась неоднозначной: основная претензия заключается в том, что именно жесткий лимит способствовал креативности, требуя точности и ясности в формулировке мыслей, которые из-за этой лаконичности были максимально смешными и остроумными. И такое недовольство только на первый взгляд кажется надуманным – исследования на тему творческой силы ограничений (creative power of limitations) подтверждают доводы пользователей.

Создание искусственных ограничений зачастую ⁠повышает творческую продуктивность

Как пишет в книге «Creativity from Constraints: The Psychology of Breakthrough» психолог Патрисия Стокс, как бы парадоксально это ни звучало, в условиях абсолютной свободы мы, как правило, не можем предложить новое решение какой-либо проблемы. Стокс поясняет, что свобода нередко препятствует творческому процессу, тогда как правильно использованные ограничения, наоборот, его поощряют.

«В современной культуре глубоко укоренена идея, что свобода и возможности являются ключевыми элементами креативного мышления», – считает Джон Спенсер, профессор Университета Джорджа Фокса.

Тем не менее, уточняет он, фактически ситуация обратная. Каждый, кто хоть раз пробовал писать, знаком с проблемой чистого листа: оказавшись на свободе, наш разум впадает в безыдейный ступорт. Неограниченный простор для новых изобретений фактически притупляет воображение.

В то же время, контент-анализ существ, изобретенных фантастами, показывает их поразительное сходство с фауной Земли, включая симметрию тела, расположение головы сверху, а ног снизу.

«Всем творцам нужны какие-то рамки. Всем художникам необходима структура. Все прекрасные стихи пишутся в фиксированной форме – например, японские хайку или английские сонеты. Форма становится фундаментом, на котором поэт строит свое творение. Заданные рамки делают задачу сложнее, но эта сложность заставляет подключать творческий потенциал», – пишет в своей книге «The Myths of Creativity: The Truth About How Innovative Companies and People Generate Great Ideas» профессор менеджмента в Университете Орала Робертса Дэвид Буркус.

Конечно, бывают случаи, когда любые ограничения и правила попросту все разрушают. Но нередко конкретная структура хоть и ограничивает автора в форме, но по факту помогает ему создать лучшее содержание. Рамки структурируют наши мысли и способствуют их более ясному изложению.

Именно поэтому для творческого успеха так важны тайм-менеджмент и самоограничения – порожденные нами же искусственные препятствия усложняют задачу, но систематизируют работу мозга и вынуждают его использовать креативность по максимуму: лучшие писатели, музыканты и поэты работают каждый день и не ждут появления загадочного «вдохновения» или «музы».

Ограничение в 140 символов – это, конечно, не хайку и не сонеты, но достаточно жесткие рамки, вынуждающие любителей юмора и философских мыслей работать на творческом пределе. Теперь будет больше пространства, а значит – больше неумелых попыток выглядеть остроумно.

