Уилльям Уэлсер: «Электричество в обмен на данные — вероятный тренд следующего года»

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Уже в следующем году энергетические компании в западных странах начнут очень смело экспериментировать с тарифными планами, прогнозирует аналитик консалтинговой фирмы ReD Associates Уилльям Уэлсер. В результате на рынке могут появиться предложения бесплатного доступа к электросети в обмен на информацию.

Уэлсер сравнивает такие тарифы на электроэнергию с электронной почтой. В отличие от аналоговых средств связи — писем и телеграмм — услуги цифровой почты практически с самого начала предоставляются безвозмездно.

«Провайдеры услуг электронной почты сразу поняли, что данные пользователей куда более ценны, чем плата, которую можно взимать с абонентов», — поясняет аналитик.

В обозримом будущем к такому же заключению придут, по его мнению, и энергетические компании. Они пойдут по пути операторов мобильной связи, которые раньше взимали плату за каждую минуту и каждый мегабайт, а теперь все чаще предоставляют безлимитные тарифы и даже сами мобильные устройства по сниженной стоимости.

Аналитик отмечает, что переход на бесплатный доступ к электроэнергии будет происходить в несколько этапов, и сначала на рынке появятся ограниченные предложения. Например, за установку умных датчиков пользователю на несколько часов в день позволят потреблять энергию бесплатно или по фиксированной ежемесячной ставке. Уэлсер приводит в пример британского продавца электричества Centrica и его сервис Hive, а также американские энергетические компании Exelon и General Electric, которые тоже поняли, какую ценность представляют пользовательские данные, и уже объявили о сотрудничестве с производителями устройств для умного дома.

При этом эксперт подчеркивает, что данные на энергетическом рынке представляют куда большую ценность, чем на рынке социальных медиа. Чем больше сведений соберет энергокомпания, тем более эффективными и экономичными будут ее сервисы. Так, компании смогут с точностью прогнозировать периоды повышенного спроса на электроэнергию. В результате издержки сократятся, а прибыль, напротив, увеличится, причем значительно. Для энергетического рынка это особенно актуально, поскольку он и так работает на невысокой марже, добавляет эксперт.

Вместе с тем, Уэлсер признает, что исторически энергетический сектор консервативен, а местные регуляторы жестко контролируют любые эксперименты с тарифами.

«На первых порах к концепции «электричество в обмен на данные» регуляторы будут относиться настороженно, опасаясь, что она приведет к ограничению доступа к услугам для малообеспеченных потребителей либо повысит для них тарифы», — предупреждает аналитик.

Другой аспект — это чрезмерное потребление электроэнергии, к которому, на первый взгляд, могут привести тарифы с неограниченным доступом. Но аналитик считает, что тенденция будет обратной: умные датчики позволят эффективнее контролировать расход энергии. Кроме того, с их помощью можно будет запрограммировать некоторую бытовую технику, к примеру, стиральные машины, включаться только в межпиковое время.

«Это, в свою очередь, снизит нагрузку на электрические сети, тем самым уменьшив до минимума вероятность аварий», — отметил Уэлсер.

Помимо этого, на основе накопленных операторами электроэнергии данных сторонние компании смогут создавать новые товары и услуги, «ориентированные на эффективное и разумное потребление энергии».

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В 2020-е годы благодаря возобновляемым источникам энергии и большим данным бесплатное электричество имеет все шансы стать широко распространенным явлением, заключает Уэлсер.

«Вероятно, мы стоим на пороге революционных изменений в сфере энергетики, которые принесут выгоды абсолютно всем: и потребителям, и производителям [электроэнергии], и даже — окружающей среде», — подытожил эксперт.

Источники: WIRED, hightech.plus