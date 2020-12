Українсько-американський хорор Let it Snow / «Пік страху» з Іванною Сахно вийде в українських кінотеатрах 28 січня 2021 року [трейлер]

Вже наступного року в в українських кінотеатрах відбудеться прем’єра хорору Let it Snow / «Пік страху», створеного Україною у копродукції зі Сполученими Штатами Америки та Іспанією. Візіонерський молодіжний хоррор став дебютною стрічкою українського режисера Станіслава Капралова, який також виступив співавтором сценарію.

Фільм знято англійською мовою з залученням акторів з різних країн світу, на чолі з виконавицею головної ролі — українською акторкою Іванною Cахно, яка активно будує голлівудську кар’єру, взяв участь у двох блокбастерах – «Тихоокеанський рубіж: Повстання» та «Шпигун, який мене кинув». Також у картині знялися Алекс Хафнер, Тінатін Далакішвілі, Гіа Джапарідзе, Тамар Бзіава, Олена Турбал та інші.

За сюжетом американська пара сноубордистів, любителів фрірайду, відправляється до засніжених гір мальовничої Грузії. Здається, що на них очікує лише краса, спокій та насолода. Але тихе місце насправді розриває на частини безликий вершник, в якого є своя місія. І, на жаль, молода туристка не повинна стати на заваді. Для усіх, хто вирішив дати бій, настає пік страху.

«Пік страху» / Let it Snow був придбаний для ринків Великобританії, Австралії, Японії, Польщі, Південної Кореї, тощо, для США стрічка була придбана студією Lionsgate. В українських кінотеатрах хорор Let it Snow / «Пік страху» вийде 28 січня 2021 року.

Джерело: Let it Snow