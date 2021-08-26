Український оскарівський комітет почав національний відбір на кінопремію «Оскар-2022»
Український оскарівський комітет почав приймати заявки претендентів на участь національному відборі стрічок для висування на кінопремію «Оскар-2022» в номінації «Міжнародний повнометражний фільм».
Заявки прийматимуть 25 серпня по 8 вересня. У цей період Комітет проводитиме консультації для кінематографістів щодо подання фільмів для розгляду, повідомляється на сайті Держкіно.
Розклад проведення відбору національних фільмів на 2021 рік
- з 25 серпня 2021 р. по 8 вересня 2021 р. – приймання заявок на участь у конкурсі;
- з 9 вересня 2021 р. по 23 вересня 2021 р. – розгляд заявок Комітетом;
- 24 вересня 2021 р. – засідання Комітету та оголошення результатів конкурсу;
Офіційні вимоги до фільмів-претендентів:
- Це має бути повнометражний ігровий, документальний або анімаційний фільм (не менше 40 хвилин), знятий поза межами Сполучених Штатів Америки.
- Домінантною мовою фільму не повинна бути англійська.
- Фільм має бути випущено у комерційний прокат в період з 1 січня 2021 року і не пізніше 31 грудня 2021 року, що тривав щонайменше 7 днів поспіль.
Повний список документів для подачі за посиланням.
- 94-та церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.
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- У 2020 році Україна висунула на «Оскар» фільм «Атлантида» Валентина Васяновича, але стрічці про життя Донбасу після перемоги у війні з Росією не вдалося пробитися до шорт-листу премії.