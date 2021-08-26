Український оскарівський комітет почав національний відбір на кінопремію «Оскар-2022»

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Український оскарівський комітет почав приймати заявки претендентів на участь національному відборі стрічок для висування на кінопремію «Оскар-2022» в номінації «Міжнародний повнометражний фільм».

Заявки прийматимуть 25 серпня по 8 вересня. У цей період Комітет проводитиме консультації для кінематографістів щодо подання фільмів для розгляду, повідомляється на сайті Держкіно.

Розклад проведення відбору національних фільмів на 2021 рік

з 25 серпня 2021 р. по 8 вересня 2021 р. – приймання заявок на участь у конкурсі;

з 9 вересня 2021 р. по 23 вересня 2021 р. – розгляд заявок Комітетом;

24 вересня 2021 р. – засідання Комітету та оголошення результатів конкурсу;

Офіційні вимоги до фільмів-претендентів:

Це має бути повнометражний ігровий, документальний або анімаційний фільм (не менше 40 хвилин), знятий поза межами Сполучених Штатів Америки.

Домінантною мовою фільму не повинна бути англійська.

Фільм має бути випущено у комерційний прокат в період з 1 січня 2021 року і не пізніше 31 грудня 2021 року, що тривав щонайменше 7 днів поспіль.

Повний список документів для подачі за посиланням.