«Умные» очки HiiDii Glasses призваны временно заменять компьютерную мышь, пока у пользователя заняты руки





Использовать компьютер или смартфон, когда руки испачканы или чем-то заняты, не слишком удобно. Специально для таких случаев компания GWD Bio Intelligence разработала временного посредника, позволяющего управлять курсором бесконтактно, — «умные» очки HiiDii Glasses, которые воспринимают движения головы и моргание.

Инженеры отмечают, что в оправу этих очков может быть вставлено как обычное стекло, так и корректирующие зрение линзы. Главная изюминка спрятана в дужках: акселерометр за правым ухом следит за движением головы пользователя и отвечает за перемещение курсора, а датчики в носоупорах отслеживают движение кожи, которое сопутствует морганию, и переводят его в нажатия кнопок мыши.

На естественные движения век система внимания не обращает (по крайней мере, так заявляется), а вот если пользователь моргнул медленнее обычного, она воспринимает это как щелчок левой кнопкой мыши на подключенном через Bluetooth экране компьютера.

Если моргнуть дважды с интервалом в одну секунду — это двойной щелчок. Если сделать это быстрее, активируется функция Hold, позволяющая выделить взглядом конкретный объект и перетащить его движением головы или же удерживать нажатой кнопку записи голосового сообщения в мессенджере (дабы завершить действие, необходимо моргнуть еще раз). Наконец, чтобы совершить щелчок правой кнопкой мыши, следует моргнуть, подождать до двух секунд, пока сопутствующее очкам ПО не отобразит на экране компьютера значок «R» около курсора, и моргнуть еще раз.

HiiDii Glasses совместимы с компьютерами и ноутбуками Windows и Mac, а также с планшетами и телефонами на Android. Одного часа зарядки через USB хватает, чтобы литий-полимерная батарея питала очки в течение 8 часов. Когда руки пользователя вновь освобождаются, «умную» функциональность устройства можно отключить, нажав кнопку на правой дужке.

Желающие могут поддержать проект на Kickstarter. До окончания кампании по сбору средств цена одной пары очков — $69, после они будут продаваться за $189. Поставки намечены на март 2020 года.

Источник: hightech.plus