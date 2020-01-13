Устройство под названием Juno позволяет охладить банку пива за 2 минуты





Компания Matrix представила инновационный «холодильник» Juno. Новоявленное устройство, как заявляют разработчики, способно охладить любой напиток — от пива и шампанского до сока и газировки — за несколько минут. При этом для «моментального» понижения температуры жидкостей прибор не использует химические вещества, фреоны и хладагенты, которые вредят окружающей среде.

В основе системы охлаждения Matrix лежит центрифуга и эффект Пельтье, при котором тепло поглощается или выделяется при пропуске электрического тока. Когда внутрь контейнера вставляют бутылку вина или банку пива, Juno начинает вращать тару и ополаскивать ее холодной водой, «высасывая» тем самым из нее тепло (отдельно подчеркивается, что вращение отрегулировано таким образом, чтобы пенящиеся напитки оставались в своем первоначальном состоянии и не выплескивались на пользователя при открытии охлажденной тары).

Степень охлаждения выбирается перед запуском аппарата при помощи кнопок на корпусе. Также на корпусе имеется светодиодная полоса, указывающая на актуальную температуру содержимого сосуда с напитком, меняющая цвет от красного к синему по мере остывания оного. Примечательно, что Juno не требуется подключение к интернету, а кроме того, для аппарата не предусмотрено мобильное приложение-компаньон. Согласно задумке разработчиков, использование устройства не должно быть «отягощено» ничем иным, кроме как необходимостью положить тару с напитком внутрь прибора и нажать несколько кнопок.

По словам представителей Matrix, инновационный агрегат способен охладить банку пива объемом 355 мл с комнатной (22°C) до оптимальной температуры (4°C) за 2 минуты. А на то, чтобы остудить стоявшую до этого в комнате бутылку вина объемом 750 мл до 9°C, у него уйдет 5 минут.

Работает Juno от розетки — аккумулятором аппарат не оснащен.

Основное преимущество устройства состоит в том, что оно позволяет быстро охлаждать напитки, не прибегая к добавлению льда, который при таянии выделяет воду и тем самым портит вкус. Кроме того, решение позволяет не хранить напитки в холодильнике, постоянно охлаждая их, благодаря чему экономится место в нем и электроэнергия.

По мнению разработчиков, Juno пригодится как в быту (пользователям больше не придется, к примеру, «забивать» холодильник напитками в преддверии вечеринки), так и в бизнес-сфере: например, в гостиницах, где прибор может заменить мини-холодильники в номерах, в вендинговых автоматах и в торговых точках в людных местах — таких как стадионы, — нередко испытывающих нехватку мест в холодильниках.

На сайте Indiegogo новинка доступна для предзаказа по цене от $199 (розничная цена составит $399). На момент написания данной заметки авторы проекта собрали чуть меньше $198 тысяч — почти в два раза больше первоначально заявленных $100 тысяч. При этом в настоящее время устройство находится на стадии раннего прототипа — но рабочего: как удостоверились журналисты различных изданий, включая Cnet, Mashable, Gizmodo и TechRadar, запечатленный на видео ниже аппарат действительно способен охлаждать различные напитки — от горячего кофе и до газировки — в считанные минуты.

Массовое производство коммерческой версии Juno планируется начать в августе этого года. В свободную продажу устройство должно поступить в октябре.

Источник: TNW