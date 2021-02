Утечка: Четвертая «Матрица» получит название Matrix Resurrections / «Матрица: Воскрешения»

После долгого 18-летнего перерыва фанаты Нео, Тринити и других героев трилогии «Матрица» наконец смогут снова увидеть своих любимцев. Как вы помните, премьеру фильма неоднократно переносили, но в итоге релиз должен состояться уже в текущем году — 22 декабря 2021 года.

Во всех доступных промоматериалах пока фигурирует только номерное обозначние картины «Matrix 4», однако с учетом истории наименований предыдущих картин, в финальном названии будет присутствовать не цифра, а подзаголовок. Только первая часть называлась просто «Матрица» / The Matrix (1999), тогда как оба продолжения получили свои подзаголовки: «Матрица: Перезагрузка» / The Matrix Reloaded (2003) и «Матрица: Революция» / The Matrix Revolutions (2003).

В итоге, благодаря утечке от одного из членов съемочной группы мы узнали, что картина получит название Matrix Resurrections / «Матрица: Воскрешения» (естественно, локализованное название еще не окончательное). В пользу данной версии говорит и характер утечки (название указано на мерче, полученном в подарок от авторов фильма) и то, что подзаголовок начинается на букву R, как и оба предыдущих (Reloaded, Revolutions, Resurrections).

Вся утечка подробно разобрана в следующем видео, ну а мы ждем официального подтверждения данного названия от Warner Bros.

Напомним, что о желании снять продолжение трилогии «Матрица» стало известно еще в 2019 году. Режиссером проекта выступила Лана Вачовски, к своим старым ролям вернутся Киану Ривз (Нео), Кэри-Энн Мосс (Тринити), Джада Пинкетт-Смит (Ниобе), в числе новых участников называют Нила Патрика Харриса («Как я встретил вашу маму»), Яхью Абдул-Матина II («Аквамен»), Джонатана Гроффа («Охотник за разумом»), Джессику Хенвик («Железный кулак») и других.

Источник: Engadget