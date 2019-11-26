В Airbus предложили пассажирским самолетам летать клиньями

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Европейский авиастроительный концерн Airbus предложил пассажирским самолетам выполнять дальние перелеты группами, организованными наподобие птичьих клиньев (то есть буквой V). По расчетам предприятия, таким образом потребление топлива ведомыми самолетами в полете удастся снизить по меньшей мере на 5-10%.

Отметим, что полеты группами в виде клиньев в настоящее время используются в основном военными при перегонке боевых самолетов на дальние расстояния. Дело в том, что во время полета за самолетами образуются вихревые следы, которые тем устойчивее, чем больше масса летательного аппарата. При полете в группе ведомые самолеты могут использовать вихревые следы в качестве источника дополнительной подъемной силы, что позволяет сократить расход топлива.

Вместе с тем, для пассажирских самолетов вихревые следы традиционно считаются опасными, поскольку попадание в них может приводить к ухудшению управляемости ведомого воздушного судна.

В Airbus признают, что полеты клиньями потребуют большего контроля со стороны пилотов, и в то же время полагают, что преимущества перевешивают риски. По расчетам концерна, наиболее существенной экономия топлива от групповых полетов в формации буквой V будет при длительных перелетах, в первую очередь — трансатлантических. Предполагается, что лайнеры, выполняющие рейсы из США в Европу могли бы встречаться в какой-нибудь точке над американским побережьем, формировать клин и перелетать через океан вместе.

В 2020 году концерн планирует провести несколько экспериментальных полетов. Во время одного из них самолет концерна A350-1000 будет лететь за коммерческим A350-900 на расстоянии 2,8 километра. Исследования будут проводиться при поддержке Международной организации гражданской авиации.