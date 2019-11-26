В Airbus предложили пассажирским самолетам летать клиньями
Европейский авиастроительный концерн Airbus предложил пассажирским самолетам выполнять дальние перелеты группами, организованными наподобие птичьих клиньев (то есть буквой V). По расчетам предприятия, таким образом потребление топлива ведомыми самолетами в полете удастся снизить по меньшей мере на 5-10%.
Отметим, что полеты группами в виде клиньев в настоящее время используются в основном военными при перегонке боевых самолетов на дальние расстояния. Дело в том, что во время полета за самолетами образуются вихревые следы, которые тем устойчивее, чем больше масса летательного аппарата. При полете в группе ведомые самолеты могут использовать вихревые следы в качестве источника дополнительной подъемной силы, что позволяет сократить расход топлива.
Вместе с тем, для пассажирских самолетов вихревые следы традиционно считаются опасными, поскольку попадание в них может приводить к ухудшению управляемости ведомого воздушного судна.
В Airbus признают, что полеты клиньями потребуют большего контроля со стороны пилотов, и в то же время полагают, что преимущества перевешивают риски. По расчетам концерна, наиболее существенной экономия топлива от групповых полетов в формации буквой V будет при длительных перелетах, в первую очередь — трансатлантических. Предполагается, что лайнеры, выполняющие рейсы из США в Европу могли бы встречаться в какой-нибудь точке над американским побережьем, формировать клин и перелетать через океан вместе.
В 2020 году концерн планирует провести несколько экспериментальных полетов. Во время одного из них самолет концерна A350-1000 будет лететь за коммерческим A350-900 на расстоянии 2,8 километра. Исследования будут проводиться при поддержке Международной организации гражданской авиации.
В Airbus надеются, что, если испытания подтвердят расчеты, данная технология полета получит распространение к середине следующего десятилетия.