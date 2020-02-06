В честь кинопремьеры фильма Birds of Prey в онлайн-шутере Fortnite появится скин и оружие Харли Квинн

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Сегодня стартовал кинопрокат фильма Birds of Prey / «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн» с Марго Робби в главной роли. И онлайн-шутер Fortnite решил не упускать такой шанс привлечь новую аудиторию, предложив игрокам свежий скин главной героини.

Начиная с завтрашнего дня, 7 февраля 2020 года и до 17 февраля включительно, в магазине предметов будет доступен комплект Харли Квинн, который содержит экипировку Харли Квинн, а также кирки «Бита Харли» и «Молот Харли».

Для настоящих фанатов героини комиксов DC Comics разработчики шутера приготовили новую серию испытаний, завершив которую можно будет превратить «Маленького монстра» в «Самую потрясающую» Харли. Чтобы открыть награду игрок должен попасть в 30, затем в 20, затем в 10 лучших (одиночные, парные или отрядные бои), бить по слабым местам соперников и наносить урон кирками.

Напомним, что в фильме Birds of Prey покинувшая Джокера злодейка-психопатка Харли Квинн объединяется с Охотницей, Черной Канарейкой и полицейской Рене Монтойя , чтобы помешать негодяям Роману Сионису и Засу найти Кассандру «Бэтгёрл» Кейн. Фильм должен стать своеобразной женской версией «Отряда самоубийц», при этом хорошие киносборы наверняка запустят производство сиквелов, благо комиксов о приключениях вышеперечисленных героинь из DC Comics более чем достаточно.

Источник: Fortnite