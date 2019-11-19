В Daimler передумали гнаться за первенством в гонке по разработке роботакси

Автомобилестроительный концерн Daimler вознамерился пересмотреть свои амбиции в сфере автономного транспорта, в частности — роботакси. На пути широкого распространения беспилотных технологий оказалось слишком много преград, главная из которых — финансовая. Об этом заявил глава немецкого автопроизводителя Ола Каллениус.

Топ-менеджер подчеркивает, что Daimler не собирается отказываться от разработки беспилотных технологий, а просто хочет «подогнать свои амбиции под реальное положение дел», что подразумевает в том числе «нормализацию» финансирования сферы в соответствии с менее масштабными новыми ожиданиями.

Обеспечение 100%-ной безопасности робомобилей при эксплуатации в многолюдных городских районах оказалось куда более сложной задачей, чем предполагали инженеры несколько лет назад, утверждает Каллениус. Как следствие, несмотря на то, что с тех пор в технологию были вложены космические суммы, каких-либо значимых результатов в этой сфере по-прежнему нет ни у одного из игроков на рынке.

Другая причина, подтолкнувшая Daimler к пересмотру своих вложений в робомобили, состоит в том, что, даже если концерну удастся создать безопасные беспилотные авто, далеко не факт, что вхождение с ними в высококонкурентный бизнес такси и райдшеринга принесет какие-то особые «дивиденды» немецкому гиганту.

«Полномасштабное развертывание [парка автономных такси] связало бы значительную часть капитала с некоторой неопределенностью в отношении потенциальной прибыли», — указывает Каллениус.

«Так что мы приняли решение не гнаться за первенством в сфере роботакси, поскольку, с нашей точки зрения, это лишено смысла», — резюмирует он.

В заключение представитель немецкого автомобилестроительного гиганта добавил, что в ближайшем будущем компания, вероятнее всего, сосредоточит свои усилия на разработке автономных грузовиков.

Напоследок отметим, что, как напоминает Reurters, сейчас известно о двух проектах Daimler в области автономного вождения. Вместе с BMW инженеры концерна создают систему полуавтономной помощи водителю следующего поколения, а с поставщиком автомобильных компонентов Robert Bosch — работают над технологией полностью автономного вождения. О будущем этих инициатив Каллениус распространяться не стал.

Источник: hightech.plus