В детективном фильме Enola Holmes / «Энола Холмс» Генри Кавилл играет Шерлока Холмса, а Милли Бобби Браун — его младшую сестру. Премьера на Netflix состоится 23 сентября 2020 года [трейлер]

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер художественного фильма Enola Holmes / «Энола Холмс», в котором Милли Бобби Браун (Stranger Things) играет роль младшей сестры Шерлока Холмса, а самого гениального сыщика воплощает на экране Генри Кавилл («Супермен», «Ведьмак»). Фильм основан на одноименной серии книг о приключениях девочки-сыщика.

Действие развивается в викторианской Великобритании, по сюжету Энола Холмс пытается разыскать пропавшую мать Эудорию (Хелена Бонем Картер). При этом для начала ей предстоит перехитрить своих братьев Шерлока и Майкрофта (Сэм Клафлин), которые хотят, чтобы девочка закончила школу, а поиски предоставила взрослым гениальным мужчинам. Судя по трейлеру, в фильме активно используется прием с разрушением четвертой стены, в результате Энола активно общается со зрителями.

Так как серия книг об Эноле Холмс от Ненси Спрингер содержит шесть книг, можно предположить, что за первым фильмом последует несколько продолжений (если, конечно, Netflix устроит количество просмотров первой картины). Интересно, что наследники Артура Конан Дойла подавали на Netflix в суд из-за этого фильма, так как посчитали, что в качестве основы использовались рассказы 1927-1928 годов, которые еще защищены авторскими правами.

Режиссером картины выступил Гарри Брэдбир («Дрянь»), сценарий написал Джек Торн («Отбросы»). Премьера фильма на Netflix состоится через месяц, 23 сентября 2020 года.

Источник: Netflix