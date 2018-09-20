В Днепре появилась возможность приобрести проездные билеты на электротранспорт с помощью мобильного приложения

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Отныне в Днепре можно оплатить проезд в общественном электротранспорте через мобильное приложение, приобретя единый проездной на день, неделю или на месяц.

Для этого следует войти в приложение «Приват24», выбрать срок действия билета и оплатить его стоимость картой любого банка, которая привязана к приложению.

Отметим, что дневной проездной стоит 10 грн, недельный — 60 грн, на месяц — 260 грн. Такие тарифы на проезд были утверждены городским советом в июле.

«Это еще один шаг к созданию единого электронного билета. До сих пор за проезд в общественном транспорте можно было оплатить путем сканирования QR-кодов или через терминал банковской карточкой. Теперь появился еще более интересный вариант: можно осуществить оплату за проезд за любое удобное время и передвигаться в этот промежуток времени неограниченное количество раз. Оплата за конкретный срок и на несколько видов общественного транспорта через мобильное приложение стала доступной впервые в Украине, и мы продолжаем разрабатывать новые решения, чтобы упростить жизнь людей», — отметила исполняющая обязанности заместителя городского головы Днепра Яника Мерило.

Как сообщается, для использования проездных нужно обновить версию Приват24 до последней.

«Покупка билетов на подходящее время является одной из лучших мировых практик в реализации электронного билета. Так платят за проезд в Сан-Франциско, Берлине, Варшаве и других городах, и мы рады вместе с городом запустить такую ​​систему оплату и в Днепре», — прокомментировал заместитель руководителя направления платежей АО КБ «ПриватБанк» Артем Фесько.

Источник: gorod.dp.ua