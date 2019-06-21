В Epic Games Store бесплатно раздают космическую action/RPG Rebel Galaxy

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Наступила очередная пятница, а значит в магазине Epic Games Store снова началась бесплатная раздача игры. На этот раз пользователям сервиса предлагается возможность бесплатно получить игру Rebel Galaxy, выпущенную в 2015 году.

Rebel Galaxy является космическим action/RPG проектом с элементами приключений, созданным всего двумя людьми. Это динамичная игра, в которой предстоит сражаться, исследовать мир, делать открытия, торговать и «договариваться» с местными инопланетными обитателями на самом краю известной Вселенной.

В роли командира Звёздного эсминца игрок будет сражаться с пиратами, исследовать космические аномалии, устанавливать контакты с инопланетянами, рыскать по останкам звёздных баталий в поисках добра, разрабатывать рудники на астероидах и находить всевозможные артефакты. Заработанные или отобранные деньги можно направить на покупку более мощных и вместительных кораблей, снаряжение их более мощным оружием и улучшенной бронёй.

Бесплатная раздача игры Rebel Galaxy продлится в Epic Games Store до 27 июня. Обычная цена игры составляет 279 грн. Ознакомиться с обзором игры можно в одном из наших предыдущих материалов.