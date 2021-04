В Epic Games Store бесплатно раздают сразу три игры: Deponia: The Complete Journey, Ken Follett’s The Pillars of the Earth и The First Tree

Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередную бесплатную раздачу игр для своих пользователей. На этой неделе у потребителей есть возможность пополнить свои коллекции стазу тремя проектами, включая Deponia: The Complete Journey, Ken Follett’s The Pillars of the Earth и The First Tree. Бесплатная раздача этих игр продлится до 22 апреля.

Deponia: The Complete Journey – это юмористические приключения Руфуса и Гоал. Во время одной из своих попыток сбежать с Депонии, представляющей собой мусорную свалку, Руфус встречает Гоал и без ума влюбляется в красавицу с Элизиума. Случайно уронив возлюбленную с комфортабельного крейсера, Руфус пытается вернуть её назад. Но для этого ему предстоит играть роль её гадкого жениха Клитуса, который как две капли воды похож на Руфуса. Так начинается их невероятное приключение… Издание Deponia: The Complete Journey включает в себя все три части Deponia, а также более четырёх часов комментариев разработчиков. В это издание также включены обновлённая карта мира Deponia, которая позволяет выбрать каждую главу игры, подробная графическая система помощи, экраны помощи по мини-играм, новое меню запуска, новые скрытые коллекционные предметы и 6 новых песен. Также сообщается о внедрении поддержки Linux и добавлении видеороликов о том, что осталось за кадром. Получить игру Deponia: The Complete Journey можно по следующему адресу.

Ken Follett’s The Pillars of the Earth – это приключенческая визуальная новелла основанная на мировом бестселлере Кена Фоллетта «Столпы Земли», которая в интерактивном стиле пересказывает историю городка Кингсбридж. События происходят в XII веке – в тяжёлые времена войн и лишений. В этих условиях небольшой городок начинает строительство собора, чтобы обеспечить безопасность и процветание для своих жителей. Их судьбы и жизни переплетаются в борьбе за выживание. Монах Филипп становится настоятелем небольшого аббатства Кингсбридж. В то же время мальчика по имени Джек воспитывает в лесу его объявленная вне закона мать. Его обучение ремеслу каменотёса открывает ему путь к тому, чтобы стать талантливым мастером-строителем. Вместе с опальной дворянкой Алиеной, Джек и Филипп начинают строительство одного из величайших соборов, когда-либо построенных в Англии. Получить игру Ken Follett’s The Pillars of the Earth можно по следующему адресу. Также предлагаем ознакомиться с обзором игры в одном из предыдущих материалов.

The First Tree – это игра-исследование от третьего лица, которая сосредоточена вокруг двух параллельных историй: лиса, пытающегося найти свою пропавшую семью, и сына, воссоединяющегося со своим потерянным отцом на Аляске. По пути игрок сможет открывать артефакты и узнавать о жизни сына, по мере того его история переплетается с путешествием лиса к Первоначальному дереву. Получить игру The First Tree можно по следующему адресу.