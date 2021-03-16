В Fortnite стартовал шестой сезон «Primal» / «Дикие времена» с животными, крафтингом, Ларой Крофт, Неймаром и др. [трейлер]

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Королевская битва Fortnite продолжает свой сложный сюжет, предложив игрокам новый шестой сезон второй главы с названием «Primal» / «Дикие времена». Во время финального кризиса Агент Джоунс и Основатель запечатали Эпицентр в каменной башне. Прежде чем Эпицентр сумели взять под контроль, он выпустил загадочную энергию, уничтожившую все современные технологии на своём пути и изменившую ландшафт острова.

Таким образом Остров вернулся в первобытные времена, где нет места высоким технологиям и привычным локациям. Взамен игрокам предлагают изучить новые места, а также создавать собственное первобытное оружие и охотиться на доисторических животных. Интересно, что животных можно не только убивать, но и приручать, используя для пропитания и получения материалов.

Естественно, игроки также получат возможность примерить новые экипировки, включая легендарную Лару Крофт и бразильского футболиста Неймара, а также смогут найти новое оружие, предметы и улучшения.

Источник: Epic Games