В Humble Bundle бесплатно раздают симулятор хакера Hacknet

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Сервис Humble Bundle продолжает радовать своих пользователей традиционной еженедельной бесплатной раздачей игр. На этот раз в акции участвует игра Hacknet в версии Deluxe Edition.

Hacknet — это хакерский симулятор с интерфейсом компьютерного терминала. Игроку предстоит следовать указаниям покойного хакера, чья смерть, вопреки репортажам в СМИ, была вовсе не случайной. Игра основана на настоящих командах из системы UNIX, что создаёт нужную атмосферу. Но для неподготовленных пользователей предусмотрена обучающая система. Игрок попадает в неизменный виртуальный мир без уровней и привычных игровых элементов. В рамках игрового процесса нужно будет следовать указаниям из электронных писем от Бита. Также можно играть на своё усмотрение, выискивая подсказки и обрывочные сведения в разных системах.

Бесплатная раздача игры Hacknet Deluxe Edition в сервисе Humble Bundle продлится до вечера субботы 26 мая. Для сравнения, в Steam эту игру продают по цене 229 грн.