В магазине GOG.com стартовала распродажа к Черной Пятнице, более 2000 игр предлагаются со скидками до 90%

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Сервис GOG.com запустил распродажу игр, приуроченную к «Черной пятнице», в рамках которой доступно больше 2000 предложений со скидками до 90%. В первый день на некоторые игры будут действовать самые большие блиц-скидки, по окончании которых игры останутся на распродаже, но уже с меньшими скидками.

Все игры со скидками можно найти по следующей ссылке.

В качестве примера можно привести следующие игры:

Disco Elysium (-20%) — ролевая игра, в которой вы становитесь детективом с вагоном личных проблем. Выберите, каким полицейским вы хотите быть, честным или коррумпированным, и раскройте сложное дело об убийстве, которое потрясло город Ревачол.

— ролевая игра, в которой вы становитесь детективом с вагоном личных проблем. Выберите, каким полицейским вы хотите быть, честным или коррумпированным, и раскройте сложное дело об убийстве, которое потрясло город Ревачол. A Plague Tale: Innocence (-50%) — приключенческая игра со стелс-элементами, которая происходит в зараженной смертельной чумой Франции XIV века. Амика должна спасти своего младшего брата Хьюго из лап инквизиции и скоплений кровожадных крыс.

— приключенческая игра со стелс-элементами, которая происходит в зараженной смертельной чумой Франции XIV века. Амика должна спасти своего младшего брата Хьюго из лап инквизиции и скоплений кровожадных крыс. Stronghold Crusader 2: Special Edition (-90%) — стратегия в реальном времени во времена замков и крестовых походов. Постройте мощную крепость, которая будет противостоять всем атакам противника, вербуйте великие армии и используйте все возможности пустыни в своих интересах.

— стратегия в реальном времени во времена замков и крестовых походов. Постройте мощную крепость, которая будет противостоять всем атакам противника, вербуйте великие армии и используйте все возможности пустыни в своих интересах. Call of Juarez: Gunslinger (-60%) — шутер от первого лица, который познакомит вас с несколькими из самых знаменитых легенд Дикого Запада. Присоединяйтесь к охотнику за головами по имени Сайлас Гривз и отправляйтесь в путешествие по землям, полных преступников, великолепных пейзажей и смертоносных стрелков.

— шутер от первого лица, который познакомит вас с несколькими из самых знаменитых легенд Дикого Запада. Присоединяйтесь к охотнику за головами по имени Сайлас Гривз и отправляйтесь в путешествие по землям, полных преступников, великолепных пейзажей и смертоносных стрелков. Witcher 3: Game of the Year Edition (-70%) — Геральт из Ривии путешествует по миру и охотится на монстров за деньги. Звучит просто, правда? И все же наш герой обладает природным талантом попадать в различные неприятности, политические интриги, войны и сложные любовные отношения.

«Черная Распродажа» продлится на GOG.com до вечера 3 декабря 2019 года.

Источник: GOG.com