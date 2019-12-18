В магазине GOG вышла оригинальная Blade Runner 1997 года





В сервисе GOG на радость геймерам-олдфагам состоялся релиз классической детективной point-and-click адвенчуры Blade Runner, которая изначально была выпущена в далеком 1997 году закрытой ныне студией Westwood (создатели Command & Conquer).

Игра доступна не только для Windows, но и для Linux и Mac. В настоящее время ее можно приобрести за $4,19 с 10-процентной скидкой.

Отметим, что Blade Runner основана на одноименном киберпанковском фильме Ридли Скотта 1982 года, но при этом рассказывает историю, действие которой разворачивается параллельно событиям ленты. Главный герой, детектив Рэй Маккой, пытается вычислить группу андроидов-репликантов, которых подозревают в убийстве животных. Протагонист оригинального фильма Рик Декард в игре не появляется, хотя о нем неоднократно упоминают. Вместе с тем, несколько актеров, в том числе Шон Янг, вернулись к своим персонажам в качестве камео.

Сюжет в Blade Runner нелинеен и содержит моральные дилеммы, при этом развязка истории зависит не только от выборов игрока в процессе прохождения, но и от рандома: кто из персонажей окажется репликантом, выбирает компьютер при старте новой игры.

Blade Runner в свое время тепло приняли как пресса, так и игроки; проект даже получил награду «Лучшая приключенческая игра года» от D.I.C.E. Awards. Вместе с тем, квест так и не был переиздан в цифровом виде. Во многом это обусловлено тем, что, во-первых, после закрытия студии-разработчика до игры уже не было дела, а во-вторых, исходный код проекта был утерян в процессе ликвидации Westwood. Как результат, на протяжении многих лет приобрести тайтл можно было только в оригинальном дисковом издании, быстро ставшем раритетным. Кроме того, так как Blade Runner была выпущена в далеком 1997, пользователям современных операционных системы, которым посчастливилось достать физическую копию, приходилось «потанцевать с бубном», чтобы ее запустить.

Релиз в GOG состоялся благодаря энтузиастам сообщества ScummVM, которые на протяжении 8 лет самоотверженно восстанавливали код проекта по его дисковой версии и пытались адаптировать его под современные ОС. Юридическую поддержку при выпуске игры энтузиастам оказывали юристы Alcon Interactive Group, подразделения кинокомпании Alcon Entertainment, которая занималась производством выпущенного в 2017 году фильма Blade Runner 2049.

Напоследок отметим, что цифровая версия Blade Runner не содержит каких-либо изменений, в том числе графических: так, она по-прежнему запускается в нативном 4:3 и имеет оригинальную воксельную графику.

Источник: DTF