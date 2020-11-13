В магазине Steam стартовала распродажа игр-файтингов со скидками до 90%

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Как и было обещано, в цифровом магазине Steam стартовала масштабная распродажа игр-файтингов, которая продлится по 16 ноября 2020 года включительно. В рамках акции предлагаются новые и классические файтинги самого различного стиля — 2D, 3D, платформенные и т.д.

К примеру, со скидкой можно купить следующие игры:

Полный перечень файтингов со скидкой можно найти по следующей ссылке.

Источник: Steam