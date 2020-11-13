В магазине Steam стартовала распродажа игр-файтингов со скидками до 90%
Как и было обещано, в цифровом магазине Steam стартовала масштабная распродажа игр-файтингов, которая продлится по 16 ноября 2020 года включительно. В рамках акции предлагаются новые и классические файтинги самого различного стиля — 2D, 3D, платформенные и т.д.
К примеру, со скидкой можно купить следующие игры:
- TEKKEN 7
- Street Fighter V
- Mortal Kombat 11
- Injustice 2
- GUILTY GEAR xrd -REVELATOR-
- Streets of Rage 4
- Castle Crashers
- SOULCALIBUR VI
- THE KING OF FIGHTERS XIV STEAM EDITION
- Slap City
- BlazBlue Centralfiction
Полный перечень файтингов со скидкой можно найти по следующей ссылке.
Источник: Steam