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В магазине Steam стартовала распродажа игр-файтингов со скидками до 90%

В магазине Steam стартовала распродажа игр-файтингов со скидками до 90%

В магазине Steam стартовала распродажа игр-файтингов со скидками до 90%


Как и было обещано, в цифровом магазине Steam стартовала масштабная распродажа игр-файтингов, которая продлится по 16 ноября 2020 года включительно. В рамках акции предлагаются новые и классические файтинги самого различного стиля — 2D, 3D, платформенные и т.д.

К примеру, со скидкой можно купить следующие игры:

Полный перечень файтингов со скидкой можно найти по следующей ссылке.

В магазине Steam стартовала распродажа игр-файтингов со скидками до 90%

Источник: Steam

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