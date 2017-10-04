В PlayStation Store стартовала распродажа «Only on PlayStation» со скидками на игры для PS4, PS3 и PS Vita до 60%

Магазин цифрового контента PlayStation Store объявил о начале распродаж «Only on PlayStation» в рамках которой игры для консолей PS4, PS3 и PS Vita будут предлагаться со скидками до 60%. Отметим, что в список акционных предложений попали такие проекты, как Horizon Zero Dawn, Nioh, Uncharted 4, Wipeout Omega Collection, Bloodborne и другие.

Полный список игр со скидкой можно найти по следующей ссылке — «Only on PlayStation». Предложение действительно до 18 октября 2017 года.

Отметим, что дополнительно в рамках акции Digital Zone можно будет сэкономить на таких играх, как NBA Playgrounds, Terraria, Warhammer Quest, Lumo, Castlestorm VR и других цифровых версиях.

Ну, а поклонников гоночного чемпионата Формула 1 наверняка заинтересует 30% скидка на предложение недели (до 11 октября) — комплект F1 2017 Special Edition для PS4, в который входят игра F1 2017 и дополнение F1 2017 «1988 McLaren MP4/4 Classic Car DLC».

Источник: PlayStation Store