В PlayStation Store стартовала распродажа «жутких» игр к празднику Хэллоуин: Resident Evil 7, Outlast 2, Fallout 4 и др.

В магазине цифрового контента PlayStation Store стартовала «самая жуткая распродажа года», приуроченная к Хэллоуину. В рамках акций можно приобрести игры для PS4, PS3 и PS Vita со скидкой до 60%.

В частности, можно будет выгодно приобрести «пугающие» игры Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles bundle, Outlast 2, Resident Evil 7 Biohazard, Mortal Kombat X, Fallout 4 и другие.

В рамках празднования 10-летия серии «Ведьмак» новым предложением недели в PlayStation Store становится «Ведьмак 3: Дикая Охота», при этом скидка распространяется на стандартную версию игры, издание «Игра года», дополнения и сезонный абонемент. Среди новинок цифровой зоны такие игры, как Oddworld: New ‘n’ Tasty, Slain: Back from Hell, Ancient Amuletor, SpeedRunners и Metal Slug 3.

Акция продлится до 1 ноября 2017 года, полный список игр со скидкой можно найти по следующей ссылке.

Источник: Sony