В PS Store почався розпродаж ігор для PlayStation 5 — знижку вперше отримав ексклюзив Returnal





У цифровому магазині PlayStation Store почався розпродаж ігор для PlayStation 5 — до 29 червня окремі тайтли можна придбати зі знижками до 33%.

З повним списком ігор, які отримали знижки цього разу, можна ознайомитися на окремій сторінці в PS Store. Їх не так багато, але цікавих пропозицій вистачає — як от, наприклад, ремейк Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales та атмосферний екшен-хоррор з елементами rogue-like Returnal від студії Housemarque. До речі, останній вперше отримав знижку з моменту релізу (30 квітня 2021 року).

Всі ігри зі знижками з розпродажу «Пропозиції на вихідні» в PS Store