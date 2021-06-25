В PS Store почався розпродаж ігор для PlayStation 5 — знижку вперше отримав ексклюзив Returnal
У цифровому магазині PlayStation Store почався розпродаж ігор для PlayStation 5 — до 29 червня окремі тайтли можна придбати зі знижками до 33%.
З повним списком ігор, які отримали знижки цього разу, можна ознайомитися на окремій сторінці в PS Store. Їх не так багато, але цікавих пропозицій вистачає — як от, наприклад, ремейк Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales та атмосферний екшен-хоррор з елементами rogue-like Returnal від студії Housemarque. До речі, останній вперше отримав знижку з моменту релізу (30 квітня 2021 року).
Всі ігри зі знижками з розпродажу «Пропозиції на вихідні» в PS Store
- Returnal — 1724,25 гривень (-25%)
- Returnal Digital Deluxe Edition — 2027,22 гривень (-22%)
- Demon’s Souls — 2027,22 гривень (-25%)
- Demon’s Souls Digital Deluxe — 2319,20 гривень (-20%)
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 1138,33 гривень (-33%)
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (розширене видання с ремастером Spider-Man) — 1724,25 гривень (-25%)
- Sackboy: A Big Adventure — 1419,29 гривень (-29%)
- Sackboy: A Big Adventure: Розширене видання — 2027,22 гривень (-29%)
- Nioh Remastered — 1 138,33 гривень (-33%)
- Nioh 2 Remastered — 1 138,33 гривень (-33%)
- Nioh Collection (ремастеры Nioh 1 та 2) — 1 724,25 гривень (-25%)
- Destruction AllStars: Digital Deluxe — 899,25 гривень (-25%)