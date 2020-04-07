В России увидели «агрессивный план по захвату территории других планет» в недавнем указе Трампа о праве США на ресурсы Луны

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Реакция России на недавний указ президента США Дональда Трампа, касающийся коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, не заставила себя долго ждать. И она оказалась весьма забавная.

В России действия Трампа назвали «агрессивным планом по фактическому захвату территорий других планет».

«В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло», — заявил заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя указ, заявил, что действия США требуют юридической оценки, но «попытки приватизации космоса неприемлемы» в любом случае.

Напомним, в указе подчеркивается, что американцы имеют право вести коммерческое исследование космического пространства, а также добывать и использовать ресурсы. В то же время политика США должна стимулировать коммерческое освоение космоса.