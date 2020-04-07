В России увидели «агрессивный план по захвату территории других планет» в недавнем указе Трампа о праве США на ресурсы Луны
Реакция России на недавний указ президента США Дональда Трампа, касающийся коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, не заставила себя долго ждать. И она оказалась весьма забавная.
В России действия Трампа назвали «агрессивным планом по фактическому захвату территорий других планет».
«В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло», — заявил заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя указ, заявил, что действия США требуют юридической оценки, но «попытки приватизации космоса неприемлемы» в любом случае.
Напомним, в указе подчеркивается, что американцы имеют право вести коммерческое исследование космического пространства, а также добывать и использовать ресурсы. В то же время политика США должна стимулировать коммерческое освоение космоса.