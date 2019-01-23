В сети появился трейлер китайского научно-фантастического фильма «Блуждающая Земля» (流浪地球; The Wandering Earth)
В сети появился трейлер к китайскому научно-фантастическому фильму «Блуждающая Земля» (流浪地球; The Wandering Earth), поставленному по одноименному рассказу писателя-фантаста Лю Цысиня.
Действие фильма разворачивается в ближайшем будущем. Когда становится известно, что Солнце скоро погаснет, человечество запускает масштабный проект под названием «Блуждающая Земля», цель которого — с помощью сложных технических приспособлений превратить планету в настоящий космический корабль, и отправиться вместе с ней на поиски лучшего места в космосе.
Премьера фильма в Китае состоится 5 февраля, в США фильм выйдет в ограниченный прокат на три дня позже. Ранее в сети появился тизер-трейлер кинокартины.
Источник: DTF