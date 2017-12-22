В США собрали первый в мире лимузин на основе электромобиля Tesla Model S и готовы продать его любому желающему

В начале текущей недели мы рассказали вам о британской компании, которая переделала седан Tesla Model S в универсал, а к концу недели подоспела новость о другом проекте модернизации этого электромобиля. В этот раз отличилась американская компания Big Limos, занимающаяся трансформацией разнообразных автомобилей в лимузины.

За основу проекта с названием Tesla Model S Limo был взят практически новый экземпляр Tesla Model S 85, выпущенный в 2015 году, который проехал всего 240 км (150 миль). Модель оснащена электродвигателем мощностью 380 л.с. (208 кВт) и аккумулятором на 85 кВтч, который обеспечивает запас хода на уровне 400 км (250 миль). Однако с учетом выросшей массы – оригинальная модель весит 2085 кг, плюс добавлена солидная дополнительная секция – лимузин гарантированно будет обладать гораздо меньшим запасом хода и худшей динамикой.

Продавец утверждает, что “первый в мире лимузин на основе Tesla Model S” завершен на 90% и он готов продать его на интернет-аукционе eBay всего за $65 тыс., при том что в новом состоянии данная модификация стоит $88 тыс. Впрочем, в процессе торгов ставки могут вырасти, а оставшиеся 10% работ в компании готовы выполнить за дополнительную плату, так что вряд ли она потеряет деньги на этом проекте.

Отметим, что изначально компания Big Limos планировала использовать его в качестве рекламы собственных возможностей, однако в итоге по неизвестной причине решила все же продать его.

Источник: Motor1