В Steam скидки на игры издателя 505 Games, включая Death Stranding и Control Ultimate Edition

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В честь «Дня труда», который традиционно отмечается в США в первый понедельник сентября, издатель 505 Games предложил приобрести игры из своей библиотеке с заметными скидками.

Акция продлится с 3 по 8 сентября, так что можно без особой спешки просмотреть доступный каталог на выходных.

К примеру, со скидками можно приобрести такие игры:

Полный список игр со скидками от издателя 505 Games можно найти по следующей ссылке.

Источник: Steam