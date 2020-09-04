В Steam скидки на игры издателя 505 Games, включая Death Stranding и Control Ultimate Edition
В честь «Дня труда», который традиционно отмечается в США в первый понедельник сентября, издатель 505 Games предложил приобрести игры из своей библиотеке с заметными скидками.
Акция продлится с 3 по 8 сентября, так что можно без особой спешки просмотреть доступный каталог на выходных.
К примеру, со скидками можно приобрести такие игры:
- Death Stranding (-25%) — 1349 грн вместо 1799 грн
- Control Ultimate Edition (-20%) — 540 грн вместо 675 грн
- Assetto Corsa Competizione (-50%) — 239 грн вместо 479 грн
- Bloodstained: Ritual of the Night (-50%) — 239 грн вместо 479 грн
Полный список игр со скидками от издателя 505 Games можно найти по следующей ссылке.
Источник: Steam