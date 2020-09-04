Блоги
В Steam скидки на игры издателя 505 Games, включая Death Stranding и Control Ultimate Edition

В Steam скидки на игры издателя 505 Games, включая Death Stranding и Control Ultimate Edition

В Steam скидки на игры издателя 505 Games, включая Death Stranding и Control Ultimate Edition


В честь «Дня труда», который традиционно отмечается в США в первый понедельник сентября, издатель 505 Games предложил приобрести игры из своей библиотеке с заметными скидками.

Акция продлится с 3 по 8 сентября, так что можно без особой спешки просмотреть доступный каталог на выходных.

К примеру, со скидками можно приобрести такие игры:

111

Полный список игр со скидками от издателя 505 Games можно найти по следующей ссылке.

Источник: Steam

Последние записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить