В Steam вышло много игр EA — и сейчас на них действуют скидки до 90%
Вчера вечером библиотека Steam неожиданно пополнилась множеством игр Electronic Arts. По этому случаю даже устроили распродажу — в рамках акции, которая продлится до 9 июля, игры EA можно купить со скидкой до 90%.
О партнерстве Valve и Electronic Arts объявили еще в октябре 2019 года, но издательство не торопилось добавлять тайтлы, ограничившись на старте единственной игрой Jedi: Fallen Order. И вот сейчас произошло полноценное возвращение с добавлением большого количества игр — все их можно найти по соответствующему поисковому запросу. Увы, в списке пока нет Apex Legends, Battlefield V, Sims 4 и Titanfall 2, но Electronic Arts продолжит добавлять тайтлы в будущем. Как отмечает VentureBeat, Battlefield выйдет в неделю проведения EA Play — 11 июня, Sims 4 появится спустя неделю, а запуск подписки EA Access состоится «до конца лета».
Предполагается, что именно появление подписки EA Access на платформе Valve было обязательным условием возвращения EA. Напомним, подписка EA Access предоставляет доступ к полным версиям части игр EA и пробным версиям новинок, а также включает скидку 10% на покупки.
Говоря о скидках, вот некоторые интересные предложения:
- Mirror’s Edge — 69 гривен (-90%);
- Need for Speed: Heat — 799 гривен (-60%);
- Dragon Age: Inquisition — 599 гривен (-50%);
- Crysis 3 — 263 гривны (-67%).
Полный список игр, участвующих в распродаже, собран на этой странице.
Источник: VentureBeat и Steam