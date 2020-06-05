В Steam вышло много игр EA — и сейчас на них действуют скидки до 90%

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Вчера вечером библиотека Steam неожиданно пополнилась множеством игр Electronic Arts. По этому случаю даже устроили распродажу — в рамках акции, которая продлится до 9 июля, игры EA можно купить со скидкой до 90%.

О партнерстве Valve и Electronic Arts объявили еще в октябре 2019 года, но издательство не торопилось добавлять тайтлы, ограничившись на старте единственной игрой Jedi: Fallen Order. И вот сейчас произошло полноценное возвращение с добавлением большого количества игр — все их можно найти по соответствующему поисковому запросу. Увы, в списке пока нет Apex Legends, Battlefield V, Sims 4 и Titanfall 2, но Electronic Arts продолжит добавлять тайтлы в будущем. Как отмечает VentureBeat, Battlefield выйдет в неделю проведения EA Play — 11 июня, Sims 4 появится спустя неделю, а запуск подписки EA Access состоится «до конца лета».

Предполагается, что именно появление подписки EA Access на платформе Valve было обязательным условием возвращения EA. Напомним, подписка EA Access предоставляет доступ к полным версиям части игр EA и пробным версиям новинок, а также включает скидку 10% на покупки.

Говоря о скидках, вот некоторые интересные предложения:

Полный список игр, участвующих в распродаже, собран на этой странице.

Источник: VentureBeat и Steam