В Україні запатентували «двоповерховий» ноутбук з основним та додатковим відкидним екраном





Киянин Олексій Велько запатентував ноутбук з висувним екраном, отримавши відповідне свідоцтво Укрпатенту. На це звернуло увагу українське видання dev.ua.

Інформація про промисловий зразок винахідника з’явилася в реєстрі 30 червня 2021 року. Схоже, що це перший патент Олексія Велько в Україні, бо відомостей про інші його свідоцтва в базі даних відомства знайти не вдалося.

Запатентований зразок, судячи з креслень, має додатковий екран, який відкривається зверху, над основним:

Відзначимо, що це далеко не перший ноутбук з двома екранами — деякі виробники навіть встигли випустити кілька комерційних моделей. При цьому зазвичай вони встановлюють другий екран замість клавіатури або додають його на зовнішню частину кришки.

Запропонована ж українцем конструкція на перший погляд виглядає не дуже зручною альтернативою системі з ноутбука і додаткового монітора, встановленого на підставці:

Джерело: dev.ua