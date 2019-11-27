Valve сняла Steam Controller с производства

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Компания Valve официально подтвердила, что стартовавшая вчера вечером осенняя распродажа станет последней для Steam Controller — устройство распродают в США по $5 (без учета доставки), и после того, как текущая партия гаджетов иссякнет, разработчики не станут заказывать новую.

Отметим, что Steam Controller был впервые представлен в 2013 году в качестве полноценной альтернативы для мыши и клавиатуры в компьютерных играх всех возможных жанров, включая стратегии. На фоне конкурентов его выделяли, в числе прочего, сенсорные панели с отдачей, которые игроки могли настраивать под себя, две дополнительные клавиши на задней стороне корпуса, а также широкие возможности по кастомизации.

Однако теперь Steam Controller уходит на покой, присоединившись к линейке мини-компьютеров Steam Machines, к которой контроллер разрабатывался изначально, но которой так и не удалось «взлететь».