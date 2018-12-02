Valve внесла изменения в правила распределения доходов между сервисом Steam и разработчиками игр
1 декабря Valve обновила политику Steam. Главное нововведение — компания изменила и сделала более гибкими правила, касающиеся распределения выручки между разработчиками игр и владельцами цифрового магазина. Если раньше доля Valve всегда составляла 30%, то теперь, согласно обновленным правилам, процент зависит от общей выручки игры:
- Если общие продажи игры превышают отметку в 10 миллионов долларов, то доля выручки Valve сверх этой суммы снижается с изначальных 30% до 25% (издатель, соответственно, начинает получать 75%).
- Если же игра заработает 50 миллионов долларов, то доля Valve сверх этой суммы снизится еще больше — до 20% (издатель будет получать 80%).
Компания уточняет, что выручкой считаются доходы с продаж не только самой игры, но и с DLC и внутриигровых покупок.
Отдельно Valve подчеркивает, что новые правила действуют с 1 октября — выручка до этой даты не учитывается.
«Успешные игры и их многочисленные пользователи оказывают существенное влияние на Steam, и платформа признает их вклад», — отметили в компании Гейба Ньюэлла.
Предположительно, обновление политики Steam связано с «исходом» крупных издателей из сервиса. Так, в 2018 году сразу несколько значимых релизов вышли вне платформы — например, Fallout 76 и Call of Duty: Black Ops 4. Сверхуспешный Fortnite также не представлен в Steam.
Источник: DTF