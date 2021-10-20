Valve выпустила бета-версию обновления для Half-Life 2 через 17 лет после релиза

На днях Valve без огласки выпустила бета-версию крупного патча для Half-Life 2 и его сюжетных продолжений — Episode One и Episode Two. В числе первых это заметил блогер Тайлер Маквикер, после чего выход апдейта принялись обсуждать в Steam Community.

Главное нововведение бета-патча — поддержка API Vulkan для обеспечения лучшей совместимости на Linux-системах. Также обновление увеличивает угол обзора с 90° до 110°, добавляет поддержку ультрашироких мониторов, вносит улучшения в интерфейс с включенным масштабированием и исправляет баги, обнаруженные за последние 15 лет.

Здесь невольно вспоминается, как в 2017 году вышел патч для Half-Life, спустя почти 19 лет после релиза игры в 1998 году. Но, похоже, обновление Half-Life 2 — часть усилий Valve, связанный с подготовкой к релизу портативного игрового ПК Steam Deck. Бета-патч для Half-Life 2 вышел незадолго до того, как Valve анонсировала полный аудит каталога Steam и добавление специальных меток для определения совместимости игр с Steam Deck.