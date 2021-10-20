Valve выпустила бета-версию обновления для Half-Life 2 через 17 лет после релиза
На днях Valve без огласки выпустила бета-версию крупного патча для Half-Life 2 и его сюжетных продолжений — Episode One и Episode Two. В числе первых это заметил блогер Тайлер Маквикер, после чего выход апдейта принялись обсуждать в Steam Community.
Главное нововведение бета-патча — поддержка API Vulkan для обеспечения лучшей совместимости на Linux-системах. Также обновление увеличивает угол обзора с 90° до 110°, добавляет поддержку ультрашироких мониторов, вносит улучшения в интерфейс с включенным масштабированием и исправляет баги, обнаруженные за последние 15 лет.
Здесь невольно вспоминается, как в 2017 году вышел патч для Half-Life, спустя почти 19 лет после релиза игры в 1998 году. Но, похоже, обновление Half-Life 2 — часть усилий Valve, связанный с подготовкой к релизу портативного игрового ПК Steam Deck. Бета-патч для Half-Life 2 вышел незадолго до того, как Valve анонсировала полный аудит каталога Steam и добавление специальных меток для определения совместимости игр с Steam Deck.
«Deck Verified» — в магазині Steam з’являться позначки для визначення сумісності ігор з Steam Deck
- Релиз оригинального шутера Half-Life состоялся 19 ноября 1998 году. Вторая часть серии вышла в ноябре 2004 года, а два сюжетных продолжения Half-Life 2 — Episode One и Episode Two — в 2006 и 2007 году. Valve обещала, что в канун 2008 года выйдет третье продолжение, но этого так и не случилось (да-да, в Valve не умеют считать до трех).
- В 2020 году Valve выпустила Half-Life с подзаголовком Alyx — спин-офф для VR. И многие увидели в концовке Alyx полноценное связующее звено между Episode 2 и гипотетической Half-Life 3.