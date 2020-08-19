Valve запретила всякое упоминание в Steam игр и дополнений, предназначенных для сторонних магазинов

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Накануне Valve обновила документацию Steamworks (специальный подсайт для разработчиков), после чего в правилах появился запрет на всякое упоминание версий игр и DLC, не имеющих отношения к магазину Steam.

Соответствующий пункт с разъяснением позиции Valve появился в разделе часто задаваемых вопросов (FAQ) сообщества Steam и пока доступен на английском языке.

До этого момента разработчики и издатели нередко использовали новостную ленту Steam для анонса своих игр на других платформах. Очевидно, что в условиях обострения конкуренции со стороны Epic Games Store и Xbox Game Pass компания Valve вынуждена защищать свои интересы.

Пока неясно, каким именно образом Valve планирует контролировать этот аспект и какие последствия повлекут за собой нарушения этого правила.