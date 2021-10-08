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Кинокомпания Warner Bros. опубликовала весьма интересное видео The Matrix Legacy / «Наследие Матрицы», где актерские составы самой первой и еще не вышедшей последней части фантастического боевика «Матрица» обсуждают знаковую франшизу.

В ролике поучаствовала старая гвардия — Киану Ривз, Керри-Энн Мосс и Джада Пинкетт Смит (к сожалению, Лоуренсу «Морфеусу» Фишборну места не нашлось ни в новой части ни в ролике), а также новички — Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Приянка Чопра Джонас и Эрендира Ибарра.

Напомним, что о желании Warner Bros. снять продолжение трилогии «Матрица» стало известно еще в 2019 году. Режиссером проекта «The Matrix Resurrections» / «Матрица: Воскрешение» выступила все та же Лана Вачовски, к своим старым ролям вернулись сразу несколько главных героев.

Премьера фильма Matrix Resurrections в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max состоится 22 декабря 2021 года, создатели картины уже успели опубликовать первый трейлер:

Источник: Warner Bros.